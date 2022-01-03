新的一年木星這顆福星進入了雙魚座，代表這一年雙魚座的人、事、物會被放大，像是弱勢團體、宗教、靈性的相關新聞會特別多，對大家來說是靈性提升的一年，可以多注重身心靈相關的資訊。清水孟國際塔羅小孟老師分享1月星座運勢排行，其中整體運勢前三名分別是雙魚座、摩羯座、牡羊座，工作上能受到肯定，而魔羯座因木星進入財帛宮，正財運最佳。

Top12水瓶座：時好時壞，耐心不足

水瓶座本月職場運勢，木土星同時落入你本命宮，會讓你有種時好時壞的感覺，雖然沒有到完全的不順，但有時進行一些事物時會讓你覺的力不從心，這個時後的你對自己需要多點耐性，其實旁人都肯定你的工作能力，但有時是你自己對自己要求太高，所以導致壓力有點太大，放鬆點表現會更好的。財運方面，正財旺可以多發展薪資福利這部份。

工作運勢：★★

愛情運勢：★★

幸運色：黑

貴人：雙魚

小人：獅子

Top 11 射手座：變化較多，切務投資

射手座本月職場運勢，這個月會感受到工作的變化非常多，雖然你還是能夠應付，但有時太過突然的轉變還是會影響自身的心情，這個月面對任何的變化一定要處變不驚，另外工作可能作轉換的朋友們，你們在談的條件跟當初說的前後可能也會有一些差別，若是有這樣的情況時，建議在談工作前有一個文件聲明來約束彼此一些規定會是比較有保障的。有情人者最近在相處上容易看彼此不順眼的感覺，給彼此一些獨處自由的空間可能會比較愉快。理財方面，以不變應萬變比較好。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：桃紅

貴人：魔羯

小人：水瓶

Top 10 金牛座：有志難伸，懷才不遇

金牛座本月職場運勢，工作上容易碰到一些難解的事，一個部份可能是因為工作項目難度太高，讓你在完成度上會有一些難達成，另外你的主管對你也比較嚴格的方式在管理，所以有時後會覺的有志難伸的感覺，若想變動工作的金牛朋友們，這個月要走按兵不動路線，若是你一定要換那要找有過相關經驗的工作才行，若是想嚐試不一樣的，反而挫敗感會有更多的感覺。

有情人者最近情緒會比較失落，因為在工作上沒有成就感，導致在相處上有點難搞，需要讓自己放鬆才是。財運方面，以保守理財，不要做風險太大的投資。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：粉紅

貴人：處女

小人：魔羯

Top 9 巨蟹座：注意細節，可以存股

巨蟹座本月職場運勢，這個月工作上容易會有粗心大意的情況，若是你沒有細心處理一些跟數字日期有關的事物，反而容易會有重覆性的錯誤發生，所以需要多加注意這些細節的問題，另外在職場上會有一些對你不錯的人出現，若是你有需要分擔工作或幫助德地方可以多找這些人協助，他們會是對你有助益。有情人者最近容易會有情緒化的表現，在談重要事情時不要在情緒起伏下去談，容易造成雙方誤會不愉快。財運方面，利用存股的方式來操作對你比較好。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★

幸運色：水藍

貴人：天秤

小人：雙子

Top 8 處女座：困難較多，注意人際

處女座本月職場運勢，土星進入你的工作宮位會讓你覺的碰到的事情有難上加難的感覺，另外在上司面前也容易有不討喜的感覺，因為你想要據理力爭一些事，反而讓雙方的合作氣氛變的更不好，這個部份可能要好好思考怎麼跟上司與同事相處比較好，另外這個本月也不適合作變動工作事宜，保守就好盡本份好好把當下任務完成即可。有情人者最近會覺的你有點難相處，但那是因為你在工作上的不如意的情緒影響了你另一半，工作是工作還是要跟感情情緒分開，不要遷怒另一半。理財方面，不宜太過衝動行事，花錢要有計劃性。

工作運勢：★★

愛情運勢：★★★

幸運色：咖啡

貴人：牡羊

小人：射手

Top 7 天秤座：前途茫然，工作倦怠

天秤座本月職場運勢，最近工作上會有一些茫然的感覺，不是你的工作表現不好，而是每天日復一日的感覺，會讓你覺的重覆性太高沒有新鮮感，所以你需要去學習一些新的事物，來擴展一些自己的視野，讓自己再發展一些新事物，另外想變動工作的朋友，此時也不宜變動，因為沒有目標容易亂投標，而反沒有好的工作機會，還不如踏踏實實完成目前該作的事宜就好。有情人者最近與另一半相處上會有一些小困難，兩人容易抓著彼此的小毛病在不愉快，各讓一步較好。財運方面，先前有作投資理財，這個月會看到不錯的效果，請持續。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★

幸運色：水藍

貴人：天秤

小人：雙魚

Top 6 天蠍座：停滯不前，壓力較大

天蠍座本月職場運勢，工作上容易會有停滯不前的感覺，然而上司雖然看重你，但給你的任務也是相對困難度很高，所以需要給自己一些沉澱時間好好思考下一步工作計劃是什麼才好，若是一昧接受工作上來的壓力，沒有特別去反應反而會容易受到不公平待遇要注意一下，有情人者最近相處上會有點悶悶的，兩人需要安排一些小旅行讓兩人都開心的旅程，這樣才能穩固關系。理財方面，勿作風險高的投資，容易會有損失。

工作運勢：★★

愛情運勢：★★★

幸運色：白

貴人：處女

小人：巨蟹

Top 5 獅子座：適合轉換，得到機會。

獅子座本月職場運勢，工作機會非常的多，這個月對於想轉換工作的朋友們，是一個好的消息，你的角色對大家來說是很搶手的，所以你也有權利去選擇想要的工作機會，另外只要有面試機會你就好好表現即可，不用得失心太重反而更有機會入取。在情感方面有情人者最近會覺的另一半很重要，過去總是在忙自己的事情忽略對方的感覺，其實給彼此一些空間是不錯的選項，兩人的信任感也會更好。理財方面，野心不宜過大，穩固投資其實就可以累積財富。

工作運勢：★★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：白

貴人：處女

小人：巨蟹

Top 4 雙子座：無所不利，突破困境

雙子座本月職場運勢，工作上最近有種無往不利的感覺，你的表現很受上司與同事的肯定，另外你想要表達的意見想法，在工作上也很容易被採用的感覺，是很被看重的一個狀態，另外想變動工作的人，這個月也很適合看一些與國外或外商公司的機會，這對你來說是一個突破成長的一個可能性，可以挑戰看看。情感方面有情人者這個月容易會為了一些小事而吵架，兩個人相處需要多點耐心才可以。財運方面，適合多種投資理財的方式，可以多多研究。

工作運勢：★★★★

愛情運勢：★★

幸運色：黃

貴人：巨蟹

小人：牡羊

Top 3 牡羊座：貴人較多，突破以往

牡羊座本月職場運勢，這是一個表現亮眼的月份，你的長官主管會是你的貴人，也因為如此這個月需要多跟這些人的關系來往更加的穩固才會對你的工作會有幫助，另外想變動工作的牡羊朋友們，這個月也適合突破以往的格局看工作，也許你對自己沒有太大信心但是會有不錯的機會出現。情感方面有情人者，最近容易因為工作繁忙而忽略另一半，所以還是要多點關心讓對方知道你在乎。財運方面，不適合衝動消費應作好理性的花錢計劃。

工作運勢：★★★★★

愛情運勢：★★★★

幸運色：紅

貴人：天蠍

小人：金牛

Top 2 魔羯座：工作繁忙，受到肯定

魔羯座本月職場運勢，這個月群星落入你的命宮，你會覺的這個月有特別被關注跟繁忙的感覺，你的工作認真的態度很受大家的肯定，這個月你很適合為自己爭取一些什麼，若是想要薪資福利更上一層樓的朋友們，這個月可以利用過往的成績來作要求，也許不一定會讓你滿意的程度，但至少有為自己爭取是好的。在情感方面，你會感受到另一半對你的需求，而你也適合好好回應對方的心情，這樣對你們兩人都能增進感情。財運方面，木星進入財帛宮，對你在正財上很有幫助，適合多作業績的月份。

工作運勢：★★★★★

愛情運勢：★★★★

幸運色：灰

貴人：水瓶

小人：天蠍

Top 1 雙魚座：受到肯定，企圖心強

雙魚座本月職場運勢，熬了很久木星今年來到你們的本命宮，這是一個好消息，你在工作上的表現，有愈來愈被看到肯定的感覺，你可以趁這波時間好好表現自己，另外想變動工作的朋友們，這個月也很適合變動，會有不錯的機會可展現，在面試的過程中一定要有企圖心的感覺，讓對方感受你對這份工作的熱誠，這樣錄取機率大大提升。感情方面有情人者需要對另一半有耐心，你會感受到對方的不安全感，某種程度上是因為你太優秀，所以對方有一些自悲感，需要安撫對方一下。理財方面，雖然有一套自己的理財想法，但還是要保守才能存的到錢。

工作運勢：★★★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：白

貴人：雙子

小人：天秤