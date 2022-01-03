台灣港務公司甄試計畫公告，預計於2022年招考正、備取共65名，預定於2022年2月公告甄試簡章。職缺包含師級及員級，師級須碩士畢業或大學畢業並有3年相關工作經驗，起薪約51000元/月起；員級高中職畢業即可報考，起薪約35000元/月起。

港務公司客、貨運雖受疫情影響，惟趁勢追求精進，除把握時機完善基礎建設，更期望結合5G、綠能及AI產業，研擬智慧化港口策略。為此，應業務需要招考貨櫃場站管理、法務、資訊、環保、土木、航運管理、航運技術、業務行政、電機、機械等類科；另為善盡企業社會責任與依法足額進用身心障礙人員，今年加開一般行政類科。招考職缺地點包含基隆港、台北港、高雄港、安平港、布袋港及澎湖港等6個港口，歡迎各界人才踴躍報名加入港務事業。

港務公司為交通部100％持股國營事業，兼具政府機關之穩定及公司治理之彈性，組織架構完善，業務種類多元，能滿足員工職涯發展之需求；港務公司除擁有健全的培訓與陞遷等人力資源發展制度外，亦特別注重員工關懷，持續致力於為員工創造更優質的工作環境，並於2021年榮獲1111人力銀行幸福企業-金獎。