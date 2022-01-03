一對夫妻跨年夜前往南投埔里「臥龍洞」古道秘境發現1具吊掛男屍，警方追查發現死者為32歲范姓男子，當時范男還有2名友人（1男1女）陪同進入古道，2友人也失蹤，全案疑點重重；據了解失蹤女子的母親出面爆料，范男與2人是室友關係，先前曾發生糾紛，母親崩潰淚喊希望女兒活著回來。

據《三立新聞》報導，范姓男子的2名友人（1男1女）跟著進入古道後失蹤，其中失蹤女子的母親出面表示，范男與2人先前曾發生糾紛，3人是室友關係，先前范男擅自將女子種在室內的盆栽移到室外，導致盆栽死亡，范男原本答應賠償卻遲遲未給，甚至對女子提告恐嚇取財與傷害，兩方一度鬧上警局撕破臉。

失蹤的王姓女子為何與范男共同進入臥龍洞古道，又為何范男死亡、另外2人失蹤，警方仍在調查中；而王女母親面對媒體痛哭失聲，希望女兒能活著回來；警方調查，死亡的范男在埔里擔任外送員，而王女則是靠養綠植栽維生，失蹤的2人與范男曾涉及傷害丶詐欺和恐嚇等罪嫌被起訴。

據了解臥龍洞古道是舊時成功、桃米先民為便利進出埔里街市，從台14線南村里臥龍洞入口石碑，墾荒出串連南村、成功和桃米等地間約3公里長通道；其中臥龍洞（又稱神秘洞）是人工開鑿貫穿山壁的隧道，全長約30公尺長，吸引不少許多登山健行客前往探訪。