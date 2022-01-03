「電音女神」謝金燕在跨年前夕無預警PO出「獨眼龍照」，自曝右眼腫脹還瘀青，健康狀況引發外界憂心，對此，經紀人則表示，謝金燕是長針眼，還大到影響視線，而經過幾天休養後，謝金燕昨（2日）則豪放掀衣曬腹肌慶祝2022新年，同時她也向外界報平安：「姐的眼睛正在緩慢康復中」。

迎接2022新年，謝金燕昨則在網上豪放掀衣，她解開針織衫曬腹肌，謝金燕大方讓白嫩蠻腰和腹肌線條全見客，47歲身材超不科學，同時，謝金燕也開心寫下：「新年快樂！！2022用我最真誠的肚臍眼跟大家打聲招呼！用我最新鮮的六塊肌跟大家說聲：happy new year！！」

由於謝金燕在跨年前夕無預警PO出「獨眼龍照」，自曝右眼腫脹還瘀青，事後經紀人則表示，謝金燕是受萬年針眼纏身，甚至大到影響視線，而謝金燕已動眼科小手術清除針眼，現在沒有大礙，對此，謝金燕也向外界報平安：「姐的眼睛正在緩慢康復中，大家別太擔心」，而照片中的謝金燕則頂著精緻眼妝，雙眼和氣色看起來相當不錯。

「姐姐」謝金燕是往年的跨年晚會的壓軸，也是收視保證，不過謝金燕因要籌備新作品，不得不缺席跨年晚會，也讓粉絲都紛紛留言敲碗謝金燕能早日演出「我在等你的高雄場演唱會」、「新年快樂 今年希望能見到面～」，還釣出謝金燕親回：「一定要！」