洪都拉斯劇中向李之勤懺悔道歉。（民視提供）

洪都拉斯、陳美鳳、李之勤在《黃金歲月》中有不少對手戲。（民視提供）

民視八點檔《黃金歲月》在跨年夜收視大開紅盤，平均收視4.68，最高一分鐘5.4，全劇超過183萬人鎖定收看，坐穩全國冠軍，劇中達哥(洪都拉斯飾演)跟秋萍(李之勤飾演)舊情人相遇，達哥對於當年的不告而別，向秋萍懺悔道歉，讓許多觀眾大讚「達哥是真男人，勇於認錯。」洪都拉斯表示這是第一次跟李之勤合作，她的眼神流露出怨恨跟傷心，讓他一秒就入戲，拍攝當下一對到眼就讓他相當愧疚，非常揪心。

洪都拉斯說，「私底下我都不好意思看她，好像自己真的做錯了事一樣。」劇中他跟蘇炳憲、胡鴻達、龍天翔組成「歐巴F4」，寫實又逗趣，深受觀眾喜歡，洪都拉斯說現實生活中也有這一群好朋友，尤其大家在劇中聊的「當年勇」，真的非常有共鳴，幾次拍戲下來，大家從外丹功聊到行天宮再到外太空，「唬爛功」一流，常常讓大家忘記還在拍攝中，笑聲不斷。

回歸8點檔的李之勤，表示在《黃金歲月》的拍攝真的很過癮，尤其劇中有老搭檔也有新搭檔，跟大家合作都很開心，也謝謝梳化讓她可以樸實又很亮麗的出場。這一次雖然跟洪都拉斯是第一次合作，但他自然派的演技，也讓她演起來相當自在，至於被觀眾問到采苓的生父是不是達哥，李之勤表示這就要賣個關子，觀眾繼續看就知道了。