一名女網友上網抱怨，台南某停車場的收費表註明，停車每半小時30元起跳，不料她要停車時，入口收費人員卻跟告知是停一次100元，「收費表只是檢查用的」，讓她傻眼直呼，「這樣合理嗎」。根據停車場法規定，若經查證發現收費標準有出入，可處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

一名女網友在臉書社團《爆怨公社》發文表示，12月29日她到台南某停車場準備停車，根據該停車場的收費看板標示，平日及例假日每半小時收費30元，當日最高費率分別是300元和400元，但當她正要停進去時，入口收費員卻告知，「我們這裡停一次100元」。

對此，她相當納悶，因為這與收費表的內容有出入，一問之下得到對方回覆，「那個收費表是檢查用的」。她懷疑事有蹊蹺，決定去別的地方停車，結果卻遭對方反嗆，「過去一點有停車場，你想停貴一點就去停」，讓她傻眼直呼，「這樣合理嗎」。

不少網友留言表示，「可以檢舉他」、「如果那個停車場是公有場地委託民營的，可以直接向當地的停管處申訴」、「就是掛羊頭賣狗肉」、「進去了才知道真相，招牌只是攬客」、「怕是低消100然後另計時收費」。

根據停車場法規定，民營路外公共停車場之收費標準與收費方式，皆由停車場經營業者擬定，但要報請直轄市或縣（市）主管機關備查，若經查證發現收費標準有出入，可處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。