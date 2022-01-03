桃園市楊梅警3日凌晨巡邏行經永安漁港時，發現有1輛野馬跑車在港區停車場內，員警好奇上前詢問，原來是車輛爆胎車主也不知如何是好，警方找出工具包並幫忙更換備胎，終於讓車主順利脫困返家，車主對警方的協助表達讚賞與感謝。

永安派出所副所長蔡坤德與警員劉俊良凌晨1時許巡邏行經永安漁港港區時，發現43歲陳姓男子招手向警方請求協助，陳男表示他所駕駛的自小客車右前車輪沒氣想要借打氣機，員警下車觀察發現自小客車右前輪胎壁已破裂，無法打氣繼續行駛，一定要更換備胎。

陳男搖搖頭表示沒換過備胎，工具放在哪裡都不知道，員警只好以巡邏車上工具包協助陳男更換備胎，陳男說原本出遊的好心情被臨時發生意外影響，還好有員警熱心服務方可脫困。

警方表示，以同理心適時為民服務，即時幫助民眾解決困難，呼籲駕駛人行車時應注意車況，如有異常狀況發生，應呼叫道路救援，切勿堅持駕駛車輛。