Omicron變種病毒正在國際間快速擴散，由於初期症狀很像一般感冒，包括喉嚨痛、流鼻涕、打噴嚏等，而且症狀甚至比過去輕微，容易讓人輕忽，因此專家警告，若出現8大症狀要特別注意，應立刻篩檢。

國內首現Omicron本土個案！ 北巿防疫旅館群聚1傳2

根據英國《鏡報》報導，英國健康科學公司「ZOE新冠疾病症狀研究」日前發表的聲明表示，目前掌握到感染Omicron變異株有下列8大和普通感冒非常接近的初期症狀：

1. 喉嚨痛、喉嚨沙啞

2. 鼻塞、流鼻涕

3. 打噴嚏

4. 頭痛

5. 肌肉痠痛

6. 腰酸背痛

7. 盜汗

8. 疲倦、食慾不振

專家指出，上述症狀由於和一般感冒差別不大，甚至有專家形容症狀「極度溫和」，因此患者無法在第一時間分辨出是否感染了Omicron，因此提醒民眾，若出現類似感冒症狀，最好盡速接受篩檢，千萬別抱著僥倖的心態，以為只是小感冒，而錯過了黃金治療時機，尤其是沒有接種疫苗的患者更要注意，以免演變為重症。

Omicron新變種病毒引起人心惶惶，國內也首次出現Omicron本土個案，台北市某防疫旅館日前傳出三例Omicron確診病例，中央流行疫情指揮中心今(3)日證實，是案17085傳給案17058、17099，因此把案17058、17099改列為本土個案，為國內首起Omicron本土案例。