74快速路潭子段車禍大塞車，3人受傷。（翻攝自記者爆料網）

台中市74快速道路潭子段下午3時許發生追撞事故，造成西向大塞車，目前已得知18.6公里處小貨車追撞小客車，小貨車翻覆，有3人受傷，緊急送台中慈濟醫院救治，詳細肇事原因調查中。

台中市74快速道路潭子段下午3時許發生追撞事故，造成西向大塞車，目前已得知18.6公里處小貨車追撞小客車，小貨車翻覆，有3人受傷。（警消提供）