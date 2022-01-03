74快速道路潭子段追撞事故「貨車90度翻覆卡護欄」3人傷 16:302022/01/03 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 74快速路潭子段車禍大塞車，3人受傷。（翻攝自記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 74快速路潭子段車禍大塞車，3人受傷。（翻攝自記者爆料網） 台中市74快速道路潭子段下午3時許發生追撞事故，造成西向大塞車，目前已得知18.6公里處小貨車追撞小客車，小貨車翻覆，有3人受傷，緊急送台中慈濟醫院救治，詳細肇事原因調查中。 台中市74快速道路潭子段下午3時許發生追撞事故，造成西向大塞車，目前已得知18.6公里處小貨車追撞小客車，小貨車翻覆，有3人受傷。（警消提供） 台中市74快速道路潭子段下午3時許發生追撞事故，造成西向大塞車，目前已得知18.6公里處小貨車追撞小客車，小貨車翻覆，有3人受傷。（警消提供） 元旦收假國3高原段曳引車自撞橫跨分隔島 波及14車雙向回堵 蘇花改出口5車連環撞 北上一度全線封閉後方大塞車 #潭子 #大塞車 #翻覆 #74 #車禍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2022首日又有酒駕肇事 醉男凌晨開上國道 撞前車翻覆4人傷 12:032022/01/01 社會 國道3南向九如交流道2車追撞 貨車駕駛噴車外身亡 10:172022/01/01 社會 金門汽、機車暗夜相撞 女騎士頭部重創送醫 08:502021/12/30 社會 小貨車駕駛貿然開門釀致命車禍 馬路三寶遭起訴 13:262022/01/02 社會 死亡車禍！台中砂石車擦撞機車騎士 6旬婦臟器外露送醫不治 16:172021/12/29 社會 凌晨國一南下嘉義段大貨車追撞車禍 遭撞駕駛命危 10:132021/12/31 社會 疑未注意後方來車肇禍 新北自小客翻覆1人輕傷 10:552021/12/31 社會 聯結車酒駕衝破分隔島 12車連環撞 04:102022/01/03 社會新聞 台南市大型車死亡事故降5成 警方再啟用活動地磅 15:262022/01/02 社會 板橋環河西路砂石車疑過彎重心不穩翻覆 泥沙占據2線道 15:282021/12/29 社會 汐止嚴重車禍！女穿越馬路「遭娃娃車撞飛」 昏迷送醫搶救 09:522021/12/27 社會 社會熱門新聞 埔里古道吊掛男屍疑點多 同行2友失蹤 母淚喊活著回來 - 社會 羨慕長榮海運40個月年終？律師突破盲點：不如找年均10個月的 - 社會 跨年走埔里古道秘境 登山客驚見1屍掛眼前嚇壞 還有2人失蹤 - 社會 BMW酒駕毀一家4口！阿嬤「1顧3」呆坐病房外 想到未來偷掉淚 - 社會 女大生傳裸照暗示「請我喝酒能亂性」 真遭2學長性侵亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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