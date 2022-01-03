前民進黨桃園市議員王浩宇慘遭罷免後，日前自曝要到高雄三民區選議員，參加黨內初選，並在街頭掛上看板，今（3）日王浩宇正式遷戶籍到三民區，代表「選真的」。然而，被王視為頭號敵人的同選區時力議員林于凱則嗆，別把選戰搞得像魷魚遊戲。

王浩宇在臉書表示，今天下午1時30分遷戶籍，今天正式成為高雄市民。（柯宗緯翻攝）

「未來，一起為高雄努力吧！」王浩宇在臉書表示，今天下午1時30分遷戶籍，今天正式成為高雄市民，前陣子因為四大公投的宣傳太過忙碌，一直沒有時間好好的找房子，最近終於找到落腳處，今天搬家的同時也順便遷了戶籍，正式成為高雄人，也把黨籍從桃園轉到高雄。

時力議員林于凱嗆，別把選戰變魷魚遊戲。（柯宗緯翻攝）

王浩宇透露，自己做過民調，他位在3、4名之間，仍很有信心可以出線，擠進提名名單，雖然在街頭拜票時，難免遇到理念不同的支持者，但情況比中壢好很多，許多年輕人也對他有期待，都為他打氣。

林于凱一向被王浩宇盯上，被視為宿敵，林于凱獲悉他遷戶籍後表示祝福，但這不是「鯰魚效應」，選舉方式比較像是魷魚遊戲，直批他到處在政治人物下面留言出征，選舉往負面方式引導，這點相當不認同。

林于凱認為，希望王浩宇就公共政策正面來討論，對高雄正面發展來辯論，不要把選戰搞得像殺戮戰場、魷魚遊戲，奉勸王高雄需要正面選戰。