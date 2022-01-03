品牌廠宏碁（2353）今（3）日與高雄市政府共同在高雄九號碼頭，迎接「藍色經濟」創使人剛特．鮑利 （Dr. Gunter Pauli）及其零排碳的藍色創新實驗船MS Porrima，透過宣揚「向海學習」的創新科技與環保永續思維之際，也期將台灣的科技產研成果、循環經濟的技術商品化、國際化。

集結許多創新綠能科技的MS Porrim，為一實驗性的零排放環保雙體船，透過利用太陽能、人工智慧風筆，及回收海洋的塑膠廢料加熱作為氣體燃料等方式發電、提供船動力，同時也以新捕魚技術、從海解分解出可飲用水等許多未來性趨勢技術，提供能源創新、維護海洋永續生態等兼顧經濟和環保的雙贏發展。

與剛特．鮑利相識長達四十年的宏碁創辦人暨榮譽董事長施振榮表示，鮑利在過去三十年持續以行動致力於相關零排放科技的商業模式，其所有的綠能國際實實驗船MS Porrima，過去已完成三次環球航程，此回並以台灣作為第四次環球航程的首站，希望透過他對現況的諸多創新辦法，能夠在這個瞬息萬變的時代，啟發新一代科學家、創業家、以及在台灣的產、官、學各界。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖並強調，在世界環境變遷之際，所有企業都已無法置身於這些影響之外，宏碁也在環保、永續等相關議題有很多反思，集團更已在其中付諸實際實踐，不但針對其第一階、第二階的供應鏈要依循國際碳排目標揭露外，今年也更上一層、推向第三階供應鏈，同時內部亦持續朝2035年前全集團要百分之百使用再生能源的方向邁進。

另一方面，宏碁旗下Vero系列產品線的筆電、桌機、顯示器等產品已使用海廢回收塑膠（Ocean Bound Plastic）再生製成的部分零件，今年還將進一步擴大海廢回收塑膠導入更多產品線，同時宏碁也投入許多智慧城市相關專案，持續漸進的優化循環經濟，創造產業、社會與環境的共存共榮而努力。

雖受限防疫規範、MS Porrima上所有的船組人員不能下船落地，但透過視訊連線，鮑利指出，MS Porrima證明了只要有陽光、風和海水，就能夠轉換人們所需的飲用水、能源和食物，而透過人工智慧與機器人技術，更促使科學家與創業家創造新的捕魚方式（如海豚以氣泡捕魚）、清除海洋中的奈米塑膠粒（像人類肺部以微流控技術）、從海水觀察天候資料（像泥鰍）並發展了通訊技巧（在水中能彼此交談）。MS Porrima不但驗證了這些技術，也證明了可行性及獲利性，他也期望為了公共利益、能喚醒新世代的創業家。

高雄市長陳其邁表示，高雄市作為國際重要商港之一，同時也是台灣重要港灣城市，在環保永續的議題上應由海洋著手，對於如何透過科技循環善用、保護海洋資源，市府也期待能做得更多，亦樂意邀集各界共同針對再生環境、再生能源及再生能源、碳中和等環境保護議題合作，以科技建構 成為創新永續的海洋首都。