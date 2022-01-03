台北中正萬華立委林昶佐罷免案，及台中第二選區立委補選將於1月9日舉行。民進黨台北市議員王世堅也將臉書大頭貼換上「靜昶守護」特效框，表態支持林昶佐和民進黨候選人林靜儀。不過，卻有不少網友在王世堅臉書上留言支持王世堅來中正萬華參加立委補選。

王世堅今天(3日)將臉書大頭貼特效框換成「靜昶守護」，並發文表示，「2022.1.9 靜昶守護！」正義一定贏，台中第二選區，支持四號林靜儀；終結惡鬥，台北中正、萬華，不同意罷免林昶佐，一起換上臉書特效框，讓更多人進場守護！

網友們也留言回應王世堅，「守護堅哥，來萬華補選立委」、「支持世堅代表民進黨補選中正萬華立委」、「中正萬華罷昶佐，迎來改選必世堅」、「唯一支持堅哥參加萬華補選」、「是靜昶維修不是嗎？？堅哥來我們這區選立委啦..我不要這位」、「堅哥我很喜歡你，但我想罷免林。哈哈哈哈哈」。

還有些網友表示，「阿堅加油，有沒有『靜昶報廢』、『同意罷免』的特效框，我想換」、「進廠溶解，永不回收」、「進廠解體報廢」、「堅哥~唯一支持靜昶唯休」、「中二選區唯一支持顏寬恒，送林昶佐回去唱歌」。

此外，面對罷免和和補選，民進黨各派系大動員，以大選規格投入「靜昶救援」，爭相為林靜儀、林昶佐造勢，既表現團結，向蔡英文總統表忠誠，又可為年底擬參選議員的子弟兵爭取曝光，打選戰，一兼多顧，民進黨精到骨髓裡。