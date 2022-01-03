為簡政便民，環保署預告修正「空氣污染防制費收費辦法」增訂最低申報門檻，規劃排放量每季低於10公斤的免申報門檻，估計逾2000家列管公私場所可免除申報，環保單位一年可減少約7萬件申報審查案，約節省3000萬元的行政成本。

環保署表示，此次預告修正「空氣污染防制費收費辦法」草案內容主要有3個重點，第一，為了簡政便民，增訂申報排放量的最低門檻，將氮氧化物、硫氧化物、揮發性有機物與粒狀物排放量之應申報門檻規定為超過每季10公斤。

經統計，低於該門檻的排放量占比非常低，約僅占各污染物排放量不到0.3％，但未達門檻之申報件數卻占各污染物申報件數的3至6成，環保署指出，過去該類的申報排放量之審查成本不但不符行政效益，也增加工廠作業困擾，訂定該申報管理門檻，可增進行政管理實益；另為防弊，環保主管機關可針對未達門檻者進行查核作業。

其次，為強化煙囪自動連續監測申報空污費的管理，增訂煙囪連續自動監測連線資料查核規範事項；明定不符合規範時，增加環保機關針對檢測原始資料是否符合規定之查核機制，並以檢測結果或排放係數進行排放量計算空污費，可擇定最大值核定應繳空污費，以防杜公私場所藉由造假連續監測資料，短報短繳空污費。

再者，增訂空污費追繳期限，公私場所經環保機關通知提報查核資料時間之前一季起，若有發現不符合規定者，得重新追溯核算5年內之應繳空污費。