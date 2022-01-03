陸軍航空黑鷹直升機張姓飛行員去年透過交友軟體認識廖姓女子，2人交往後，張男涉嫌在視訊時截下廖女裸照，甚至偷錄2人性愛影片，後續廖女要求分手時，張男擔心偷拍事情曝光，遭軍方開除，便傳送不雅影像給對方，並稱「妳要紅，我可以讓妳紅」，廖女氣憤提告求償。新北地院近期判處張男賠償30萬元，全案可上訴。

廖女指控，張男去年3、4月間曾要求她在視訊裸體，供他觀賞及自慰，當時她有要求對方不能錄影或截圖，但張男卻將影像偷偷截錄，同年7、8月間2人發生性關係時，他也曾用手機竊錄，但當時她有即時發現，要求張男將影片刪除。未料，她事後要求分手時，張男卻用不雅照威脅自己。

張男曾傳訊稱，「妳為了一句道歉一句對不起，而讓全國人民看妳裸照跟影片，妳願意我也沒差，反正裏面也有我，一起丟臉，我就冠個下流無恥的渣男」、「所以妳要逼我現在立即影片、照片公開或者給各大媒體嗎」，導致廖女患上失眠症、焦慮症等病症，因此提告，向張男求償100萬元。

張男雖承認有傳不雅照給廖女，但否認竊錄一事，並指控，廖女曾跟他討要50萬元分手費，甚至惡意到他服役部隊，散播不實指控，讓他被軍隊誤解，喪失黑鷹直升機飛行員職務，讓他損失百萬年薪、考績獎金等，因此反訴向廖女求償20萬元。

新北地院近期判決，認為廖女有提出LINE對話紀錄、裸照等證物，堪認張男有擷取不雅影像，雖然張男反駁有經廖女同意，但卻提不出證據，因此廖女提出的證據應屬竊錄，且廖女有提出醫院診斷證明書，顯見張男行為已造成對方精神痛苦，考量雙方財務能力等，判處張男須賠償30萬元精神撫慰金。

至於張男反控廖女恐嚇一事，法官認為，張男卻時有截錄不雅影像，並恐嚇廖女，若廖女向軍方陳情沒有不法性，且決議是否開除張男是軍方的權責，難認與廖女陳情有因果關係，因此張男反訴要求賠償一事，殊不足採。