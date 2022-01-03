國有財產署3日上午前往現場會勘，確認侵占國土面積約134平方公尺要求拆屋還地。（民眾提供）

國產署中區分署長趙子賢說，依照航照圖建築物是2015年以後才興建，依規定不能現況標租。（民眾提供）

中二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒家族的「817招待所」，日前遭爆料有2／3是違建，國有財產署3日上午前往現場會勘，確認侵占國土面積約134平方公尺要求拆屋還地；該案另涉及《刑法》「竊佔罪」，國產署也將移請地檢署偵辦。顏寬恒弟弟顏仁賢當場承諾，2周後會自行動工拆除。

顏寬恒家族日前遭民進黨立委林楚茵爆料，買進南屯區楓樹段817地號公共設施保留地建豪宅當招待所，卻涉及違建；經台中市政府現場勘查，確定700多平方米建築物約有500平方米為違建；顏寬恒強調「一切依法依規定拆除」。因尚未拆除完畢遭對手民進黨立委候選人林靜儀譏嘲「拆除作業牛步化」。

國產署中區分署長趙子賢，3日上午前往顏家位於南屯區楓樹里公保地「817招待所」查勘，就綠營立委林楚茵踢爆817招待所內，還有816-1和816-4兩塊國有地遭占用部分進行現場查勘。

國產署分署長趙子賢等經現場勘查後，確認兩塊地共計134平方公尺，地上包括有磚造平房、假山等庭院造景部分，其中平房應拆除約3／4左右；當場要求顏家拆屋還地；另針對顏家占用國土因涉及《刑法》「竊佔罪」部分；趙子賢強調，全案將移送地檢署進一步偵辦。

顏家代表顏仁賢並簽署會勘紀錄時，當面允諾2周後自動予以拆除。

就顏家向國有財產署申請現況標租案。趙子賢說，依照航照圖建築物是2015年以後才興建，依規定不能現況標租。他們會將標租案註銷要求顏家「拆屋還地」外，針對竊佔國土、刑事的部份，將會依法移請地檢署偵辦。