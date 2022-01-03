跨年夜晚世界各地舉杯歡騰，坐落於美國加州的納蒂維達醫療中心也發生格外驚喜的事。根據《紐約郵報》（New York Post）報導，產婦馬德里嘉爾(Fatima Madrigal)在跨年夜產下一對雙胞胎，有趣的是，這對雙胞胎出生時間僅相隔了15分鐘，他們的出生年份卻不同。

率先從媽媽肚子探出頭的哥哥(Alfredo Antonio Trujillo) ，出生時間是2021年的晚上11點45分，這時已經接近跨年倒數時間，過了15分鐘以後，妹妹(Aylin Yolanda Trujillo)才又相繼出生，此時，已邁入新的一年，也就是2022年。15分鐘的光景，讓同是雙胞胎的兄妹倆人擁有不同的出生年。

能順利產下健康的寶寶，最開心的莫過於嬰兒母親馬德里嘉爾。根據美國《時人雜誌》(People)指出，馬德里嘉爾難掩激動情緒，興奮說道「孩子們是雙胞胎，卻相差了一年，這對我來說很瘋狂。」

「這絕對是我職業生涯裡最永生難忘的接生經驗!」負責馬德里嘉爾接生手術的醫生阿里亞斯 (Ana Abril Arias) 說道。並說「我很榮幸能在這個時機點，幫助這對可愛的兄妹安全來到世上。」「太棒了，新的一年有了新的開始!」

事實上，這不是美國史上頭一遭雙胞胎誕生相隔一年的案例。2020年末，印第安那州（Indiana）一對雙胞胎相差30分鐘，也跨了一年。而2016年末，來自猶他州（Utah）的兄弟雙胞胎則是僅相差2分鐘，弟弟在2017年的00點01分誕生。