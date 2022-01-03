高雄市議會第3屆第8次臨時會今（3）日開幕，議長曾麗燕宣布第8及第9次臨時會議程照案通過，將連續召開兩次臨時會，續審111年度總預算等議案。而民進黨團同步召開本年度首次黨團會議，會中無異議推選現任總召鄭光峰續任總召職務。

為審議完成111年度高雄市總預算案，日前曾麗燕依地制法第34條第3項規定召集臨時會，經程序委員會決議自今年1月3日至12日及1月13日至22日，連續召開第3屆第8次及第9次臨時會，每次臨時會日程均為10天。

111年度總預算案分組審查除財經委員會，其餘委員會均已審畢，程序委員會將財委會尚未完成部分及二、三讀會排入臨時會議程，並決定援例由110年財經委員會繼續完成分組審查。

此外，民進黨團今也召開本年度首次黨團會議，會中除廣泛討論、彙整黨籍議員對於市議員選舉提名策略的意見，也依黨團章程改選總召。

高市議會民進黨團指出，本次總召改選，直到登記截止為止，僅有鄭光峰1人登記參選，黨團會議今無異議通過由鄭光峰續任，近日將公布新任黨團幹部名單。

鄭光峰指出，感謝同仁謙讓，接下來適逢選舉年，最大責任就是讓今年度總預算能在1月22日臨時會結束前順利過關，讓黨籍議員專心衝刺選戰並成功連任，同時也要持續扮演議會朝野黨團與市府間最佳溝通橋樑，協助市政順利推行。