Omicron病毒來勢洶洶，台北市、桃園市接連爆出防疫旅館確診案例，迄今國內共累計86例Omicron案病例，其中2例今改列本土病例，外界擔憂防疫旅館恐成為疫情破口，新北市長侯友宜今召開新北市防疫旅館感染管制精進會議，表示既然7加7政策無法改變，中央地方就應一條心把防疫做到位，讓疫情不進到社區，並要求旅館從業人員應全面追加第三劑疫苗接種。

新北市觀旅局指出，新北防疫旅館共有580位工作人員，99％已施打第一劑，98％已施打第二劑，目前符合施打第三劑資格有20人。

新北市長侯友宜召開新北市防疫旅館感染管制精進會議，表示既然7加7政策無法改變，中央地方就應一條心把防疫做到位。（陳慰慈攝）

侯友宜表示，關於7加7的方案，他之前已反應過其擔憂，這段時間新北市稽查防疫旅館頻率非常高，業者也非常配合，也已要求防疫旅館業者要打第三劑疫苗，既然政策沒有調整的空間，中央地方上下一心把防疫做到位，阻絕於境外，希望防疫旅館防線能守住，不讓疫情進到社區。

對於北市規劃把空調環境不及格的旅館撤除，侯友宜說，防疫裡如何做到更嚴格更落實，他尊重感染管制專家的動線規劃跟設計，用專業做好萬全評估。

侯友宜指出，春節檢疫專案實施已經兩周，新北市全面備戰，常態每月針對防疫旅館進行感染管制措施査核，因應防疫旅館發生群聚事件，立即邀請感染管制及空調專家協助檢視並提供精進建議，同時結合民政、衛生、觀旅、警察等局處啟動聯合稽查，於去年底完成加強査核作業。

新北市觀旅局表示，新北防疫旅館特別設置「前進櫃檯」，旅客搭乘防疫計程車抵達後，得先到「前進櫃檯」確認身份，並請入住的檢疫客脫去舊有防護配件，進行全身以及行李消毒，檢疫客經過的區域，也會立即全面消毒。

同時防疫旅館空間劃分為「紅、黃、綠區」，確保動線獨立分明、分艙分流！紅區為客房走廊及垃圾集中區，從業人員進入紅區時，必須穿著完妥防護裝備，離開時須全身消毒及脫除防護裝備；黃區為前進櫃檯等從業人員經常活動範圍，一旦有旅客經過，立即現場消毒；綠區為櫃檯及辦公室，一切與檢疫客有直接間接接觸人員，不得進入綠區，以確保環境無污染。

感染管制專家醫師顏慕庸、勞動及職業安全衛生研究所副研究員王順治、新光醫院感染科主任黃建賢、38家防疫旅館業者、地區衛生所護理長，今日也都出席參與新北市防疫旅館感染管制精進會議。