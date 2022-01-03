南韓知名女團Red Velvet隊長Irene (裴柱現)因盛世美顏迅速竄紅，2020年卻爆出她「耍大牌」，當眾痛罵造型師，讓優質形象大受打擊，沉寂了一陣子，Irene終於在元旦當天登上經紀公司SM娛樂的家族演唱會，卻有網友發現她的雙頰凹陷，仙女顏值大崩壞。

Irene過去遭資歷長達15年的造型師指控，自己遭到Irene狂罵20分鐘，事後Irene也發文承認錯誤並道歉，頓時慘遭網友砲轟，只能默默消失在螢光幕前，其他團員也各自以個人身分活動，近來Irene終於挺過風波，開始重新回到演藝圈，還在元旦和Red Velvet其他團員合體，讓不少粉絲十分感動。

Irene久違亮相唱功實力不減，但卻有網友發現她的面容消瘦，不但雙頰凹陷，下巴線條也尖得不自然，似乎整個人都暴瘦，儘管臉上畫著精緻妝容，仍無法掩蓋她的憔悴，讓不少網友都忍不住驚呼，「嚇了一大跳」、「感覺真的瘦了一圈」。

事實上，Irene在爆發醜聞後，儘管本人和公司都第一時間道歉，仍無法澆熄網友的怒火，連先前Red Velvet登上時尚雜誌《ELLE Korea》，都不見Irene身影，貼文上也沒有標記Irene的帳號，雖然事後有再補上照片，卻不免讓人多做聯想。