埔里鎮臥龍洞古道，日前被發現吊掛1具男性屍體，還有2人行蹤不明，警方獲報前往查看，發現范姓男子已死亡多時，南投地檢署檢察官3日下午相驗後，僅表示都還在調查中；家屬被詢及3人是否有糾紛時，只說沒有糾紛。

范姓男子陳屍現場附近的停車場，有1輛他的機車，另1輛機車則是友人郭姓男子及王女子騎乘，但2人行蹤不明，警方還在搜尋中。

王女的母親表示，她一直打手機給女兒，電話有通但沒人接聽，讓她更擔心女兒的安危，希望她趕快出面說明。

埔里警分局副分局長涂瑞煙表示，警方接獲報案後，立即派員查看，發現32歲的范姓男子已經死亡多時，初步觀察身體沒有明顯外傷；至於范姓男子的死因，及與郭姓、王姓友人有無糾紛，檢察官表示都還在調查中。

據了解，郭姓男子與王姓女子是男女朋友，平日以販售盆栽維生，與范姓男子在埔里鎮合租房子，范姓死者損毀盆栽致植物枯死，王女要求賠償未果，因此衍生糾紛。至於3人為何會到臥龍古道，究竟發生什麼事，還待檢警進一步調查釐清。