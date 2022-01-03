全球電子紙廠E Ink元太(8069)宣布協同電子紙生態圈夥伴振曜科技於食品零售商棉花田生機園地(簡稱：棉花田)69間門市導入電子貨架標籤，以棉花田安裝之5.2萬個2.66吋電子紙貨架標籤，若以每天更新一次商品價格計算，可將為棉花田降低3.8噸之約當CO2排放量。

電子貨架標籤為零售業者優化門市營運效率，透過電子貨架標籤解決方案搭載的無線控制系統，除可遠端更新電子貨架標籤所顯示內容，亦可即時更新門市每項商品的價格與促銷資訊，讓門市人員可更專注於顧客關係管理與購物體驗優化，運用電子貨架標籤取代一次性使用的紙張價格標籤，亦可協助零售業者實踐淨零碳排(Net Zero Carbon Emissions)目標，以目前全球已裝設的電子紙貨架標籤計算，電子紙貨架標籤在每日更新一次價格下，每年可為全球減少超過3萬噸的約當CO2排放量。

E Ink元太科技董事長李政昊表示，COVID-19疫情除加速零售業者的數位轉型外，也讓全球企業公民反思環境與生態的永續發展。低碳與低耗電的電子紙，在電子貨架標籤應用具備商品價格、促銷優惠等資訊的即時動態更新優勢外，運用電子紙持續顯示零耗電特性，協助零售業者加入減碳行動，共同朝向智慧與低碳的永續願景。

振曜科技營運長林志茂表示，目前電子貨架標籤多為單色或3色 (黑白紅) 應用，隨著彩色電子貨架標籤的推出，鮮明的色彩變化可傳達更豐富的產品資訊及行銷內容，對銷售面而言可更吸引消費者注意展售內容；而電子貨架標籤所帶動的零售通路『無紙化』，也協助企業客戶積極推動ESG永續發展。

棉花田除於每間門市的常溫、冷藏與冷凍等商品區安裝5.2萬個2.66吋電子貨架標籤外，亦採用10組以E Ink Gallery(TM) Palette打造的5.65吋電子貨架標籤，運用黑色、白色、紅色、黃色、藍色、綠色和橘色等7種色彩，強化零售促銷的色彩行銷策略，棉花田安裝之5.2萬個2.66吋電子紙貨架標籤，若以每天更新一次商品價格計算，可為棉花田降低3.8噸之約當CO2排放量。