IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)受惠ABF載板需求持續暢旺，2021年12月合併營收「雙升」創49.08億元次高，帶動去年第四季合併營收同步「雙升」、以147.74億元連3季改寫歷史新高，全年合併營收達522.28億元、亦創歷史新高，表現優於法人預期。

展望後市，南電將持續擴增載板產能提升市占率，預期今年毛利率將優於去年、目標本業獲利逐季成長。美系外資則認為ABF載板供給吃緊將成為新常態，看好南電將成為最直接受惠者，除維持「買進」評等，並將目標價自1050元調升至1150元。

南電公布2021年12月自結合併營收49.08億元，月增達3.05％、年增達31.55％，改寫歷史次高。使去年第四季合併營收達147.74億元，季增4.68％、年增達34.48％，連3季改寫新高。累計去年全年合併營收522.28億元、年增達35.61％、同步改寫歷史新高。

美系外資先前預估南電去年第四季營收季增2.4％、年增34.2％，實際結果優於預期。預期在高毛利的ABF載板貢獻提升、平均售價（ASP）續揚帶動下，毛利率可望續揚至33.1％，帶動稅後淨利成長優於營收、每股盈餘有望突破5元，全年每股盈餘則上看15.9元。

展望後市，南電先前指出，去年ABF載板供給短缺約10％、今年恐擴大至20％，使平均售價（ASP）仍有上漲狀況。因應系統級封裝（SiP）技術將大量應用於各項行動裝置，將持續增加各式SiP BT載板，並因應需求生產更多高質化的高密度連接板（HDI）。

同時，南電持續擴增高階載板產能，錦興廠去瓶頸ABF載板部分產能已於上季開出，預期本季全數開出後產能將增加逾1成，BT載板新產能亦預計本季開出。而樹林廠第一期及昆山廠第二期ABF載板擴建，均預計2023年首季投產，且前者進度有望提前。

整體而言，南電預期今年及明年首季產能將分別增加15％，未來將再規畫新載板產能擴建計畫，以持續擴大市占率，看好今年毛利率表現仍會優於去年，並以達成本業獲利逐季成長為目標。整體產能至2024年可望較2020年底增加達70％，資本支出規模上看400億元。

美系外資認為，先進封裝需求及載板內容持續升級，將使ABF載板供給吃緊成為新常態，今年ABF載板供給缺口將較去年擴大。考量更有利的ABF載板需求及平均售價（ASP）前景，且目前股價估值仍不高，預計ABF載板供應商今年表現仍將優於大盤。

美系外資看好南電積極的定價策略，將成為ABF載板供給吃緊加劇的最直接受惠者，今明2年ABF載板平均售價分別看增35％、12％，並轉化為強勁的獲利上升動能。將今明2年獲利預期調升3、4％，看好2022～2024年每股盈餘將達32.55元、49.04元、63.78元。