1月3日為香港2022年首個交易日，恒指開高走低，午後恒指繼續窄幅震盪。截至收盤，恒指跌0.53％，報23274.75點。國企指數跌0.58％，報8188.76點。恒生科技指數跌0.54％，報5640.47點。大陸AI巨頭商湯科技表現搶眼，終場收漲逾40％，上市三天股價已然翻倍。

概念股方面，大陸房地產物業股集體大跌，其中，融創服務跌超12％，新城悅服務、時代鄰里跌超11％，合景悠活跌10％，融創中國跌超9％，世茂集團跌超6％。

元宇宙概念、AI獨角獸商湯科技股價大爆發，上市三日股價近乎翻倍，公司股價高開高走，尾盤再度暴漲，截至收盤，商湯科技漲41％報7.75港元，較上市招股價3.85港元翻倍，市值超2579億港元。

中國恒大停牌，恒大系先抑後揚，恒大汽車漲11％，此前一度跌9％。2022元旦假期，恒大在海南「海花島」項目因違法取得的規劃許可證已被撤銷，島上共計39棟房屋必須在10天內拆除。根據房產研究機構鏈家提供資料，海花島房子售價在每平方公尺為人民幣（下同）1.8萬元左右，此次被通知拆除的39棟樓合計43萬平方公尺，涉及房產價值約77億元。