離開待了13年的桃猿隊，詹智堯新球季轉戰富邦悍將，還剩4場就達到千場出賽里程碑，確定達標後就會卸下球員身分，個性低調的詹智堯不想要辦引退儀式，「我只希望能把所學教給學弟們，能穿上富邦球衣退休也算是種有始有終的感覺。」

詹智堯畢業於台灣體院（現為台灣體大），當時學校棒球隊就是由富邦所贊助，沒想到畢業後繞了一圈，最後還是穿上富邦球衣，「相隔10幾年又穿上富邦球衣，很感謝當時富邦能贊助台體，長大了當然會想要回饋富邦集團。」

去年季後樂天桃猿也有規劃詹智堯球員兼教練，但後來在與經紀公司討論後，決定改披藍衫，「來這邊對未來規劃會比較好。來這邊主要就是協助球員，將經驗傳承給他們，讓他們有好表現。」

詹智堯透露，前年秋訓時，樂天就有規劃讓他擔任助理教練，在指導球員的過程中得到不少成就感，「這是另一種轉變，人生就是這樣，到了該轉變身分的時候。」

昨天剛過39歲生日的詹智堯，職業生涯已過了13個球季，他不認為太快卸下球員身分，「不會啊！我也打了13年，而且我打職棒的年紀也比一般球員來得大，也差不多了，現在就只希望能把所學教給學弟們。」

距離離開球員身分只剩最後4場比賽，詹智堯表示目前還沒有規劃會是在什麼時間點，還要看教練團如何評估，至於是否會想要有引退儀式？他笑著說：「是也不用，我的個性也沒有希望風風光光的退休，時間到了就給年輕球員發揮。」

雖然現在以教練工作為主，但詹智堯也有在維持體能，他笑說，等球員練習結束後就是自己的特訓時間，「等球員練完我再去偷偷練就好。」