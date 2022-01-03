桃園市平鎮消防隊重建暨第四大隊遷建工程動土。(呂筱蟬攝)

桃園市平鎮消防分隊建築擁有40多年歷史，因外牆破損漏水、設備老舊、出勤動線及安全性不佳原址重建，工程於3日動土，屆時除消防隊外，消防局第四大隊也將遷址到此，預計2024年初完工。目前平鎮分隊人員派遣至鄰近各分隊繼續服務，每日上午8時至晚上8時採取輪班機制駐守在金星里守望相助隊，機動出勤救護勤務。

桃園市長鄭文燦表示，桃園升格7年來已改建11處消防廳舍，希望給打火弟兄最好的值勤環境，而平鎮分隊環境老舊，在2019年決定改建，原本的廳舍只有160坪，加上第四大隊遷址，改建後擴大為1600坪空間，總經費2億6000萬元消防署補助7400萬元，因為平鎮人口超過22萬人，希望防災救災能力要提升。

他也說，這兩年來除了防災救護勤務以外還多了防疫勤務，消防局站在第一線達成每一項任務，緊急救護能力也大幅提升，截至2021年12月底，到院前無呼吸心跳病患在鬼門關前救回108條人命，預防災害方面住宅用火災警報器覆蓋率也在95％以上，全桃園市火警發生數也逐年減少，消防局團隊很認真要給予大力支持。