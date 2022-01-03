隨著特斯拉帶動電動車熱潮，該市場也相繼有更多傳統車廠搶進，TOYOTA社長豐田章男過往對於電動車是否真的能促成碳中和目標抱持保留態度，但在去年底也宣布將斥資700億美元、推出30款電動車，預計2030年前達成目標，預料2022年電動車也是相當熱門的投資話題。不過，馬斯克近期就警告，若想要達成全球電動車化的目標，電力需求將會暴增1倍。

馬斯克在12月初一場座談會指出，隨著汽車動力來源將從內燃機引擎轉換至電動馬達驅動的電動車，替增加永續經營的能源成為一大挑戰。馬斯克指出，車市每年以約5％的汽車汰換成電動車，若要達成全球電動車化預計需要20年時間，就跟電話一樣，不可能一夕之間汰換。

馬斯克還表示，一旦電動車開始普及，風力、太陽能等周期性發電來源就有儲存需求，儲存方式可能是透過電池技術，這也代表需要大型的電池組將這些發電在使用之前先儲存下來。馬斯克也在事後保持一貫態度，認為不應該以任何緣由關閉核電廠，除非該電廠容易受到極端氣候威脅營運安全。

雖然核電被視為潔淨能源的一種，但只要發生事故，所造成的環境災難也無可比擬，包括日本福島核災，日本政府也在事故發生後大幅度調整核電廠相關安全規定，目標在2030年仍維持核電發電20%，但目前僅有9座核反應爐獲得運轉，實際運作僅4座，遠遠比不上核災前的54座，日本也擴大石化燃料作為發電的來源管道。這也讓馬斯克強調，隨然支持核電發展，但前提是在極度安全的狀況下。

不僅是馬斯克，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）投資的新型核電公司泰拉能源（TerraPower）確定落腳美國懷俄明州，據《讀賣新聞》報導，日本原子能研究開發機構（JAEA）和三菱重工取得合約，將與泰拉能源聯手興建高科技的新型鈉反應爐（Natrium），預計2028年商轉，總投資額達40億美元，其中有半數為美國政府資助。

泰拉能源執行長李維斯克指出，美國政府是時候走往下一階段的核能技術，所投資的新技術據稱更具有經濟效益、也更安全。但也有反對團體指出，由於鈉反應爐的濃度比例更高，若發生核安意外所導致的災難恐怕會更為劇烈。

歐盟執委會去年底打算將核電與天然氣列為作為過渡到綠電之前的過度能源，並把《補充授權法》草案送交到各成員國，緩解如今歐洲大缺電的危機，若能獲得支持，最終將在2023年成案執行。然而，再度遭到德國、奧地利等國家反對，痛批這是在美化核電，德國最近才大幅度關閉核電廠、每座成本高達11億億歐元，但是包括法國、芬蘭、捷克等國家有超過70%仰賴核電，雙方也因進期缺電危機僵持不下。