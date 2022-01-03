香港無綫電視TVB台慶活動「萬千星輝頒獎典禮2021」昨(2)日晚間盛大舉行，74歲港星姜大衛奪得演藝大獎，難得的是，當下負責頒獎的，除了親大哥秦沛（本名：姜昌年）之外，還有曾與他決裂將近40年的昔日好友狄龍，兩人過去鮮少有交集，如今世紀同框「破冰」，意外成為眾人關注亮點之一，也令影迷重新憶起當年兩人鬧不合的原因。

在昨(2日)晚舉行的TVB頒獎典禮中，姜大衛先是從哥哥秦沛手中接過獎盃，見到另一位頒獎者狄龍伸手遞出麥克風，他則指著前方已架著麥克風而婉拒，兩人再會的互動略顯尷尬。儘管如此，姜大衛和狄龍這次同框已屬相當難得，上次兩人被目擊同框，已是早在近八年前的港星午馬告別式，眾位巨星負責幫老友扶靈，棺柩左、右前方是洪金寶、成龍，中右方是曾志偉，左、右後方正是狄龍、姜大衛，但當時兩人也表情肅穆未見互動。

TVB台慶「萬千星輝頒獎典禮2021」，姜大衛（左）從親哥哥秦沛手中接過獎盃。（圖／截取自Youtube）

狄龍、姜大衛過去合作過多部電影，不僅在螢光幕前展現俠義兄弟情，私底下也成為「老友記」（好朋友）的知己死黨，加上雙方皆屬邵氏影業，同時都拜導演張徹為師，在拍攝《死角》時，兩人便一見如故，更成為張徹御用「雙子星」，姜大衛眉清目秀、狄龍陽光硬朗，兄弟倆合拍超過42部電影，甚至有港媒形容「狄不離姜，姜不離狄」，堅定友情一度成為娛樂圈美談。

香港影帝狄龍（本名譚富榮）。（圖／取自中時資料庫，張兆輝攝）

怎料，狄龍和姜大衛卻在一夕之間不再交好，據說也是因雙方性格上的差異，狄龍性格縝密嚴謹，姜大衛卻大喇喇地對很多事都沒長心眼。曾有報導指出，讓他們成為「最熟悉的陌生人」的原因是在合拍電影《傾國傾城》時，狄龍出演清光緒皇帝、姜大衛出演小太監寇連材，似乎是導演李翰祥替姜大衛加戲，但狄龍卻認為「我總是讓你鏡頭，為什麼你不會為我想」？但對姜來說「加戲是導演的事，怎麼會對我生氣呢」？雖然他們從不提起此事，但而後就形同陌路，甚至一度傳出兩人互相放話「40年之內不再見面」。

秦沛（左起）、爾冬陞、姜大衛三人是兄弟，在華語影壇各擁一片天。（圖／本報系資料照片 張兆輝攝）

其實兩人近年來有過幾次同台機會，並非完全如外界所傳的「零互動」；1986年狄龍憑藉著《英雄本色》奪得金馬影帝，據悉他們在後台相遇，姜大衛大方恭喜狄龍，隔年更一同受邀在香港電影金像獎頒新人獎。也曾在恩師張徹從影40週年回憶影片《義膽群英》宣傳活動同框，姜大衛還摟著狄龍說：「這位龍哥，我們十多年的兄弟」；在2014年，他們則替已故好兄弟午馬扶靈。

《英雄本色》靈魂人物狄龍（左起）、張國榮、、吳宇森、周潤發。（取自每日頭條）

而在昨晚的頒獎典禮上，秦沛對狄龍說：「認識你好久，但這人好像認識你，比我更久。」狄龍也贊同表示大家彼此很了解：「我和他合作好久，還和他住同一個宿舍。」接著便揭曉兩人口中的「他」，正是姜大衛，雙方罕見同框畫面驚呆全場，彼此點頭的細微互動，也令不少影迷看了相當感動。

秦沛曾被傳身體出狀況，女兒姜麗文當時出面否認。（圖／翻攝自微博、東網）

姜大衛領獎後則感性提到，自己從4歲就入行，至今從事過各種不同工作，也演出過許多角色；如今，他雖高齡74歲，但仍沒有退休的打算，他表示近年演藝圈變化很大，自認還有很多東西要學，也認為「當藝人是沒有退休的」。