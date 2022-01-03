人與人之間的相處，過程中難免會因為理念、行事作風不同而有所摩擦，大多數的人在爭執過後，會尋找適當時機，順著台階下，不讓場面太過難看；不過《搜狐網》運勢專欄就點名5大星座，會因為自己的堅持，始終不肯息事寧人。

▍白羊座

白羊座是相當得理不饒人的那種類型，給人很強勢的感覺，面對矛盾爭執，他們始終認為事情就應該要說得清清楚楚，不能有得過且過的灰色地帶，這樣以後才不會有什麼糾葛，但看在別人眼裡，就容易遭到誤解，認為他們脾氣臭又不上道。

▍雙子座

雙子座認為，順著別人給的台階下，是一件超級沒有面子的事情，畢竟之前自己是如此的信誓旦旦，也覺得都是別人的過錯，如果就這樣下台階，不就意味著自己先前的判斷是錯的。因此雙子座寧願讓別人覺得自己討厭，也不想要讓外界有任何的機會嘲笑自己的錯處。

▍處女座

處女座從來就不是那種會輕易妥協的人，對他們來說，會下台階的，都是只會出一張嘴，實際上卻沒有多少戰鬥力的人，而處女座心裡相當鄙視這樣的行為，因此會用實際行動讓外界知道，自己戰鬥力十足，任何他們想做的事、所做的決定，都會貫徹到底，別人休想改變自己。

▍天蠍座

天蠍座脾氣爆、愛記仇，一旦有問題，就會想將所有事情釐清得清清楚楚，別人或許三言兩語就將事情帶過，不願計較，但是天蠍座會一直記在心裡，就算過了很久以後，還會一直跟別人吵架要說法。

▍水瓶座

水瓶座認為，所謂的下台階只是在糊弄，明明大家都還沒說清楚講明白，怎麼就可以這樣息事寧人了。即便最後發現是自己的問題，水瓶座也不會覺得怎樣，因為他們想要追求的就只是真相，若是自己錯了，他們就會誠懇致歉，不會覺得尷尬。