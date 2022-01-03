知名網紅「木子小姐」今早驚傳過世消息，她因為在Dcard發文《我台大休學跑去拍A片》吸引許多人關注，患有重度憂鬱症的她也在12月31日當天發文描述自己被霸凌的過去，而今(3日)早她的父親在IG上悲痛發文，表示女兒在今天早上5點多離世，讓許多網友相當遺憾。

木子小姐IG今(3日)日突然以一張全黑的照片發文，「我是牧宸的爸爸，牧宸已於今日早上五點多離世，身為她的父親，不能阻止女兒的死亡一定會是我一生的遺憾。希望牧宸的朋友們可以跟我一同祝福她，祝福她在天堂可以當一個快樂的小天使。」

許多網友得知消息相當不捨，紛紛留言表示難過，「雖然此生沒見過你，但我知道你不希望有來生，所以就不說再見了。宇宙愛你，所以我相信你會在天上當快樂的小天使的。祝福你。」、「是世界對你不好，不是妳的錯」、「木子小姐請一路好走，太扯了…希望霸凌妳的那些人下地獄！」。

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