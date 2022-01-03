新冠肺炎病毒不斷變異，最新變種病毒Omicron來勢洶洶，已出現2例本土感染案例，彰化縣已連續136天零確診，但為了防疫考量，全縣第一線醫護人員自去年12月起開始施打第三劑疫苗；彰化縣衛生局長葉彥伯指出，第三劑需與第二劑間隔滿5個月，預計農曆過年前、即一月底前，全數醫護人員就會完成第三劑疫苗接種，疫苗種類從BNT、莫德納，到高端，由醫護人員自由選擇。

根據彰化縣衛生局統計，全縣第1、第2劑新冠疫苗接種率，均已超過7成；第1劑有97萬3000多人施打，接種率85.2％，第2劑也有81萬5000多人施打，接種率達71.4％。若統計18歲以上縣民，完成第2劑者已達75.5％接種率。

彰化縣18歲以上縣民，完成兩劑新冠疫苗施打的比率已達75.5％，而站在防疫第一線的醫護人員，也自去年12月起開打第三劑，預計月底全面完成施打。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

不過，12歲以上、17歲以下的青少年，自去年開放施打第二劑疫苗以來，半個月來僅3841人完成接種，接種率約5.6％，顯示仍有不少家長因憂心副作用仍在觀望中。