李李仁與陶晶瑩結婚16年，育有一雙子女，今年大女兒「荳荳」已經15歲，夫妻倆忍著與孩子分離的苦，在去年7月全家低調赴美，安排孩子上學的事宜，回台隔離時還因為跟女兒分開，讓李李仁都忍不住流下眼淚，而事隔不到半年，夫妻倆又在12月7日再度飛往美國，直到現在準備回台灣，李李仁也吐露心聲，表示「一切都是不得已」，希望台灣的朋友不要罵他。

去年7月送女兒荳荳到美國念書後，陶晶瑩跟李李仁返回台灣，不時透露對女兒的想念，8月時開學，陶子看網路上很多父母因為孩子去上學了表示開心，透露荳荳漸漸適應了在美國的求學生活，倒是在台灣的夫妻倆因為跟孩子分離而惆悵，但想到女兒安好，只能學著放手，「又重新鼓起勇氣面對沒有她的每一天」。

李李仁臉書po文。(翻攝自李李仁臉書)

而半年後，陶晶瑩跟李李仁又在去年12月17日飛往美國，目的是帶著一堆禮物去陪伴女兒過年，直到今天準備離開美國返台，李李仁也在臉書po文報平安，表示跟老婆陶晶瑩「又即將完成一次驚險之旅」，他拍下老婆穿著粉紅羽絨大外套衝進運動用品賣場的背影，透露她在登機前的最後一刻，還在幫兒子買禮物，足見夫妻倆無時無刻心裡想著的都是兩個孩子的事。

如今台灣新冠肺炎疫情算是控制平穩，但其實歐美地區的疫情始終沒趨緩，甚至因Omicron變種病毒的出現，而面臨艱辛考驗，李李仁也深知這點，但表示赴美都是為了女兒，「沒人想要這時候飛行，一切都是不得已！」，希望台灣的朋友們不要罵他，並祈求家人朋友平安，讓這個世界早日恢復正常生活。