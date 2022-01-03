2022年開紅盤日，股匯聯袂上攻，台股一舉衝破18300點，外資也紛紛歸隊擴大買超，激勵新台幣升勢強勁，靠向27.6元邊緣，終場收在27.632元兌1美元，創逾六個半月新高，升值5.8分，終結封關日的連二貶，台北外匯經紀公司成交量7.31億美元。

外匯交易員表示，元旦假期過後，台股開紅盤攻勢強勁大漲161點，隨即漲高回檔，最後小漲51點至18270點，仍刷新最高指數紀錄，外資休完假也紛紛啟動新年布局，匯入並擴大買超台股155億元，帶動新台幣升勢，加上出口商恐慌性拋匯進場，進一步推高盤中來到27.613元。

外匯交易員指出，儘管新的一年還是要面對變種病毒Omicron疫情，但觀察各國的抗疫措施，顯現經驗愈來愈足以應付，將無損經濟復甦前景，金融市場情勢可望延續2021年底的步調，只要不再出現新的黑天鵝，股市應能維持穩健向上，預料帶動新台幣短線偏升格局居多。