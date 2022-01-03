澎湖去年9月底爆發怪病，許多民眾皮膚出現紅疹發癢到院就醫，一度引起全民恐慌，經高雄長庚醫院及中山大學團隊合作，採集患者紅疹皮膚角質層，再透過電子顯微鏡及生化分析，查出紅疹皮膚附著許多毛毛蟲的剛毛，證實是毛毛蟲誘發的皮膚病。

澎湖爆發皮膚怪病後，高雄長庚醫院皮膚科教授、醫師李志宏親自飛抵澎湖與當地醫療院所共同追查病因，並將患者紅腫部位的皮屑帶回台灣，與中山大學聯手研究，最終確定澎湖怪病是毛毛蟲的剛毛藉由空氣傳播所引起，且是極端氣候所致，並非季節性疾病。

高雄長庚醫院及中山大學團隊合作，採集患者紅疹皮膚角質層，再透過電子顯微鏡及生化分析，查出紅疹皮膚附著許多毛毛蟲的剛毛，證實是毛毛蟲誘發的皮膚病。（高雄長庚醫院提供／洪浩軒高雄傳真）

李志宏表示，初期調查發現，由於病灶分布在手、頸部，且患者都是戶外活動時引起，初步推測與毛毛蟲的剛毛接觸相關，但也無法排除其他的蟲、草、花引起的可能性，為了探究致病原因，在許漢銘教授的建議下，用快乾膠以非侵入性方式取得紅疹皮膚角質層，並帶回毛毛蟲，由中山大學教授蔣酉旺作電子顯微鏡及生化分析。

高雄長庚醫院及中山大學團隊合作，採集患者紅疹皮膚角質層，再透過電子顯微鏡及生化分析，查出紅疹皮膚附著許多毛毛蟲的剛毛，證實是毛毛蟲誘發的皮膚病。（高雄長庚醫院提供／洪浩軒高雄傳真）

李志宏指出，由毛毛蟲剛毛引起的皮膚炎，過去的經驗幾乎都發生在春季4、5月，同時也是毛毛蟲的生長季節，但去年因氣候較特殊，先乾燥缺水，接下來8月又遇上豪雨，9月氣溫偏高，以及疫情後民眾報復性出遊等原因，進而催化該皮膚病盛行。

李志宏說明，此次澎湖皮膚病並非季節性的疾病，過去屏東恆春也曾爆發過類似的情形，民眾只需在毛毛蟲好發期多留意，外出時，盡量穿著長袖、騎車戴面罩，減少皮膚暴露與直接接觸，就能有效預防。