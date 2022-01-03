美國海軍表示，濱海作戰艦蒙哥馬利號(USS Montgomery,LCS-8)的2名指揮官表現不佳，「對他們的指揮能力失去信心」，只能解職2名高級軍官的職位。不過也有報導認為，2名指揮官是遭到性騷擾的醜聞。
商業內幕(Business Insider)報導，遭解職的是艦長理查‧贊伯蘭 (Richard Zamberlan) 和大副菲利普•倫德伯格 (Phillip Lundberg)。美國海軍的聲明說，贊伯蘭和倫德伯會重新分配到太平洋艦隊的其他水面艦。
儘管海軍的聲明中沒有透露解職背後的原因，但《紐約時報》和《聖地亞哥聯合論壇報》的報導，贊伯蘭和倫德伯格被解職的真正因是，是涉及性騷擾事件正在被調查職。
蒙哥馬利號是獨立級 (Independence-class LCS)的4號艦，母港設在聖地牙哥。美國海軍已指派杜斯汀‧羅納羅(Cmdr. Dustin Lonero) 為代理艦長。
《泰晤士報》在去年曾經報導過，美國海軍內部發生好幾場性騷擾醜聞，其中層級最高的是1名海軍上將，也是在調查期間遭解職，而官方的解職理由一樣是「對他的指揮能力失去信心」。
文章來源：The Navy says it fired the top 2 officers of the combat ship USS Montgomery due to 'loss of confidence in their ability to command'
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