沈寂已久的前高雄市長韓國瑜昨舉辦新書見面會，吸引上千韓粉擠爆現場，重現當年韓流熱潮，傳韓國瑜號召力讓藍白綠各陣營大咖忌憚。其中，中廣董事長趙少康認為，這沒什麼好忌憚的，大家各憑本事，既然韓國瑜有這樣的號召力你沒有號召力，「你沒有號召力，想辦法努力啊！想辦法增加自己的號召力」。
趙少康強調，韓國瑜號召力蠻強的，雖然已經一年多比較少出來 ，但一出來還是看起來滿坑滿谷，這是好現象，至少藍營有人有這樣的號召力，他覺得很好。
台北市長柯文哲今(3)日亦被問是否會尋求韓國瑜合作打選戰。柯表示，選舉當然要爭取每個人合作、每一張選票，這有標準答案。並對韓國瑜要做什麼事表達尊重、祝福，海闊天空要做什麼就做什麼。
國民黨主席朱立倫則強調，對國民黨來講，他會希望每一個同志都好，每一個同志都更強，每一個同志都受到更多的歡迎，他會非常開心、正面地看待每一件事情。
新北市長侯友宜被問到是否支持韓國瑜挑戰2024時亦表示，每一個人想為國家、人民做事，都是好事情。
前高雄市長選舉對手、現任高雄市長陳其邁亦表示，政治是一時的，當然立場彼此不同，他（指韓國瑜）沉潛一段時間，相信他復出政壇，不管是做任何事情，公益也好或復出政壇，都給予最大的祝福。
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