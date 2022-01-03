衛武營北湖畔自即日起正式點亮台灣魯凱族藝術家安聖惠的湖上作品〈南島之眼〉，作為南島藝術燈區主燈。（高市文化局提供）

史哲副市長(左3)、高市原民會洪羽珊主委(左2)、文化局王文翠局長(左1)與藝術家安聖惠(右2）。（高市文化局提供）

「2022台灣燈會在高雄」作品近日一件件曝光，高市文化局今（3）日公布，在衛武營北湖畔自即日起正式點亮台灣魯凱族藝術家安聖惠的湖上作品〈南島之眼〉，作為南島藝術燈區主燈，特別unplug不插電，以真實柴燒明火呈現人類最原始的「光」來呼應台灣燈會。

文化局指出，衛武營南島燈區策展呼應著此處在千百年前正是原住民獵場，多元族群在這片土地相遇打拚、共存共榮，藉此回望高雄這座城市悠久的歷史人文，重現台灣海洋文化的南島DNA。

本次特別邀請原住民藝術家安聖惠以〈南島之眼〉一作，在謹慎設定安全距離並確保防護措施下點燃真實柴火，藉此傳承南島文化記憶，再現原住民族千年精神象徵，也成為冬夜最暖人心的一道燈火。

高雄市副市長史哲表示，感謝中央原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒與政務副主任委員谷縱．喀勒芳安的全力支持以及資源挹注，另方面感謝高雄市立美術館長李玉玲帶領館內擁有多年南島藝術策展經驗的研究團隊，邀請9組南島藝術創作者，以衛武營為基地進行現地創作，攜手呈現結合南島素材、光環境與園區豐富的生態地景交織的精彩展出。

高雄市文化局長王文翠提到，此次燈會全新的南島燈展創作由文化局、高雄市政府原住民事務委員會與高雄市立美術館共同規畫，有別以往平行展覽模式，是國內首例由美術館研究團隊加入台灣燈會策展，邀請藝術家因地制宜量身打造，呈現融入生態、尊重自然的作品。