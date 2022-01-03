曾面臨裁併校危機的高樹鄉新南國小，迎接半戶外球場落成，由屏東縣長潘孟安（右）為學生開球。（林和生攝）

一度面臨裁併校危機的高樹鄉新南國小，近幾年發展小提琴有成，且在地方人士積極奔走下，留下這處偏鄉小校，3日更迎來「新建校舍暨半戶外球場」落成啟用，屏東縣長潘孟安特地到場與學生同樂，期許大家在這裡快樂學習、盡情揮灑、勇敢追求自己夢想。

新南國小創立於1969年，學區為典型純樸農村，村民向心力強，因學校教學行政大樓使用逾47年，校舍結構有安全疑慮，經縣府向教育部爭取，獲得補助「老舊校舍重建工程」經費4889萬4000元，共建置10間教室及2間社區共讀站。

除此之外，立委周春米更向體育署爭取890萬經費，新建半戶外球場，提供孩童充足戶外活動空間，再也不用擔心烈日或下雨，隨時都能開心運動。

潘孟安致詞時表示，這間與砂石場比鄰共存的偏鄉小校，與其他鄉村學校一樣，面臨少子化問題，以過去一村里一學校情況，如今讓許多學校皆面臨整併。

但學校不因此坐困愁城，4年前透過台北市立交響樂團中提琴手劉哲儒，免費提供一周3堂小提琴教學，更協助向美國僑界募得85把二手小提琴，培養全校學生都是小提琴手，這溫暖故事感動許多人，也替學校爭取保留下來的決定。

為提供社區民眾及孩子圖書閱讀、數位教學、終身學習等場域，校內特地設置社區共讀站，創造社區與師生共讀共學的優質環境，營造充滿溫度的社區共讀圖書館，潘孟安看見孩子眼神中閃著光芒，走進煥然一新的校舍及共讀站時，直呼「這一切付出都是值得的。」