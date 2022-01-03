大雅國小新建公共化幼兒園園舍3日動土，市長盧秀燕出席典禮。（陳淑娥攝）

台中市大雅地區近年經濟蓬勃發展，吸引人口移入，大雅國小新建公共化幼兒園園舍3日動土，總投入5591萬元，預計12月底完工，開辦5班將招收122名幼生。市長盧秀燕表示，公幼持續倍增，她上任至今已增加162班，年底270班將達標。

盧秀燕今日在教育局長楊振昇陪同下出席動土典禮，祈福工程平安順利，包括立委楊瓊瓔、市議員徐瑄灃、大雅區長李修齊和大雅國小校長謝淵智等均到場見證。

盧秀燕指出，台中長期缺乏公托公幼、親子館設施，她上任後持續規劃，公幼數量已增加162班；不僅如此，台中今年起生育津貼一胎1萬元倍增為2萬元，同時也調降社區公共托育家園月費，由1萬元調降為7000元，扣掉補助，等於家長每月只需負擔3000元。

盧秀燕表示，新建工程經費總共補助5591萬元，由中央補助4471萬元，地方配合款1120萬元，6年來已增252班，感謝立委楊瓊瓔協助向中央爭取經費，核定市府預算，工期預計1年，將興建地上3層樓園舍，開辦5班，其中有2班為幼幼專班，全園共招收122名幼生。

教育局指出，大雅區公共化教保服務比率為26.67％，公共化教保服務需求度高，盧市長上任後提出「公托公幼倍增計畫」，其中，公幼規劃108至111學年度擴增公共化幼兒園至少達180班以上，減輕家長育兒負擔，108學年度增設公共化幼兒園計41班，109學年度增設90班，110學年度再增設31班，截至目前已增設162班，累計提供可招收人數4385人，111學年度將持續辦理增班設園作業，提供市民更近便優質的托育環境。