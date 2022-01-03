台灣大(3045)針對併購台灣之星，今(3)日舉辦法人說明會，由總經理林之晨親自主持，台灣大點出出手併購台灣之星的五大交易目的，且在整併綜效下，網路佔比最大、達49%。

台灣大今日會中點出併購台灣之星的五大交易目的，包括擴大經營規模、提升用戶滿意度、創造顯著綜效、促進獲利成長以及產生自由現金流量和財務規劃彈性。

林之晨指出，台灣大用戶在合併台灣之星後，將由原先的710萬戶，增加到980萬戶，僅次於中華電的1070萬戶，但高於遠傳的710萬戶、亞太電信的210萬戶，而合併後行動業務營收520億元，不僅如此，合併後行動用戶可分配之3.5GHz頻段頻寬，也為同業之冠。

台灣大本次預計以增資發行2.82億股，和台灣之星換股，台灣之星每股交換台灣大0.04508股，一旦合併成功，台灣大將會擁有共100MHz的3.5GHz頻寬，為業界最大之5G中頻容量，雙方加總也達1.1萬台3.5GHz的5G基地台。

台灣大與台灣之星合併，在合併綜效方面，其中，網路整併佔49%，其次為用戶貢獻31%，而營運優化及規模經濟20%。至於投資市場關心的合併後獲利表現，台灣大預估，合併後第三年EBITDA(即除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利)將增加70.89億元，台灣大去年累計前11月的EBITDA為228億元。