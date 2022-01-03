南投女青商會由立委許淑華陪同，到縣府拜會縣長林明溱。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投女青年商會，將於4月底舉辦全國性的性別平等暨親子趣味路跑，會長張雅菱及會務人員，3日由立委許淑華陪同到縣府拜會；縣長林明溱表示，運動能促進血液循環、常保身心健康，感謝女青商為社會公益的用心，縣府將全力協助。

林明溱指出，女青商成員在積極拓展事業同時，還投入社會公益，透過舉辦親子趣味路跑吸引更多民眾參與，藉此宣導性別平等，縣府將提供經費補助，女青商若有其他需要幫助的地方，縣府也將盡力協助。

張雅菱表示，女青商以「訓練自己、服務人群」為宗旨，多年來積極投入社會服務，今年預計於4月30日在中興新村結合公益市集，舉辦親子路跑，希望藉此推廣性別平等，邀請全國民眾到南投縣做公益，更感謝林明溱縣長與縣府的支持，未來希望投入更多社會服務與關懷活動。

許淑華說，女青商會最重視的就是讓會員有學習與成長的機會，她曾擔任第20屆會長，看到女青商的快速成長，培育出許多優秀的社會青年，深感欣慰，希望藉由舉辦活動的機會，讓女青商成員有機會參與公共事務，也在各方社團的協助下，讓縣務推動更加完善、更加蓬勃發展。