無黨籍立委林昶佐罷免案，將在1月9日進行投票，進入白熱化階段。林昶佐今與年輕世代北市議員啟動單車掃街，要催出每張不同意罷免票。「清林散昶」發言人高毓安批評，好人緣絕對不等於好立委，今天要選的是代表在地的民意代表，而不是好人好事代表。

林昶佐啟動單車掃街，包括北市議員劉耀仁、吳沛憶、周威佑、苗博雅、林穎孟等人同台力挺。林昶佐表示，會一直騎到周四為止，把握一分一秒，爭取每一張不同意罷免票出來投票，1月8日在龍山寺前面封街造勢，包括總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、中央到地方立委、在地里長、社區幹部都會來。

林昶佐今啟動單車掃街。（楊亞璇攝）

對於總統站台，恐變成政黨對決態勢？林昶佐表示，今天站出來很多是無黨籍，北市議員苗博雅是社民黨、呱吉邱威傑沒有黨籍，聚集最大能量，他跟民進黨在大方向有很多共同看法，相信民進黨會站出來，其他無黨籍或小黨、在地國民黨里長，都會站出來，倒不擔心政黨對立，一再呼籲的是回歸來看罷免理由成不成立。

至於遭罷昶團體批評好人緣，林昶佐認為，如果國民黨里長都站出來說反罷免，「認同我們努力，他們卻說只是我人緣好，這只是迴避問題，還是要回歸罷免本質，他們說我們為什麼要罷免的理由已經不存在，為什麼還要一直搞下去？到最後要罷免我的裡由居然是說因為我人緣好，過去幾年也沒聽過這種罷免理由。」

對於國民黨北市議員應曉薇邀請孫文學校總校長張亞中於5日站台，被解讀為催深藍票，林昶佐說，還是要回歸罷免投票行為的本質，罷免方一直說不做地方服務，國民黨里長也上電視講說反罷免認同選服，罷免團體找再多的人站台，應該還是要回應這個問題，或是他們聊聊說發起人議員鍾小平，當了15年議員為中正萬華做了什麼，來做一點比較，另外也完全不回應，包括國民黨資深里長也肯定地方服務，只討論誰站台，偏離罷免本質。

高毓安強調，這次罷免是讓中正萬華民眾思考到底需要怎麼樣的立委，讓中正萬華思考一次林昶佐適不適合作為立法院在中央的民意代表，「你人緣很好、很會烙人，好人緣絕對不等於好立委，今天要選的是代表在地的民意代表，而不是好人好事代表，烙再多人都沒有辦法直接證明你是適合中正萬華的立委，頂多只是證明人緣很好。」

高毓安呼籲林昶佐回答回答三大質疑，第一、沒有在地建設 第二、3＋11不願意幫萬華人討公道，第三、公投立場跟中正萬華地區開票結果是完全違背，顯然與在地民意是衝除、對立的。

高毓安批評，林昶佐很喜歡去回答其他回應，「請他柿子不要挑軟的打，題目不要挑簡單的作答，把這三題很務實回答出來，至少你可以解決疑慮，現在一直在迴避，搞得很風花雪月，不是一個踏實的立委該做的事。」