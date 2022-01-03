環保基材領導廠商台光電（2383）由於現有廠房空間已不敷所需，將投資新台幣21.6億元購買近萬坪的土地，新建最現代化載板產線及研發中心，新大樓預計2023年完工，最大月載板產能將達到30萬張。

台光電目前產能滿載，廠房空間已不敷使用，新購之土地將興建全新高度自動化材料生產廠區，專門生產高階IC載板的產品，廠內也規劃導入自動化生產設備、智慧搬運設備、智能系統等設施進行人機協作，除了降低人力成本之外，更能提升工廠內部物料運輸的效率與準確性，達到新產品對於品質的高度要求，新廠也將設計高潔淨度環境，並配有載板市場標準無塵室。

隨著電動車強勁需求帶動的毫米波天線載板市場與高階先進封裝InFO技術興起，AiP載板趨勢看俏，台光電將自有類載板技術延伸到載板領域，為日、韓業者以外，全球唯一具備生產載板材料、並已取得美系及台系等國際大廠訂單的基板廠。

為滿足客戶對載板材料的強烈需求，台光電將針對客戶需求擴建載板材料產能，最大月載板產能將達到30萬張。除了提供載板客戶所需外，尚能滿足類載板客戶對品質日益提高的要求。台光電表示，因應市場需求，台光電較原規劃提前建立HDI和高速材料外的第三個成長引擎--載板。

台光電隨著業績逐年大幅成長，研發人員不斷擴增，現有研發團隊分散在不同廠區，並已成立研發大樓，利於集中資源，增加團隊效率，投入前瞻技術研發，為公司未來成長立下根基。台光電在技術領先的優勢下，將環境保護、節能減碳與企業永續經營視為己任，透過提供專業服務之餘，未來將持續落實環保生產的精神在每一個員工之中，透過這些實際行動，一同助力地球朝永續的目標邁進。