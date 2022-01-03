2020年以來因國內防疫有成，全球轉單效應及半導體擴廠效應，加上台商回台投資等，促使國內經濟加速成長，同時帶動用電需求，能源轉型政策原定2025年再生能源裝置容量目標光電20GW及離岸5.6GW，將在2025年底完成建置之目標不變，發電量須在隔年才能全年滿發。故綠能占比值將隨著用電需求情境不同及再生能源發電量動態調整，經濟部將定期滾動檢視達成情形。

經濟部表示，2025年再生能源占比目標20%設定背景，是在當時2015、2016年的經濟成長率水準1~2%來推估，估計2025年發電量為2575億度，但在經濟高度成長及製造業暢旺下，縱使近年積極節電，預估2025年全國發電量仍將成長至3175億度，再生能源裝置量代表的分子不變，但因分母變大，導致再生能源佔比值與2016年預估值產生差異。

經濟部表示，政府大力推動再生能源之成效有目共睹，太陽光電部分，裝置容量從2016年的1.25 GW 成長至2021年7.65GW，成長5.15倍；離岸風電則是從無到有，至2021年底已完成253MW，克服疫情因素後，今(2022)年預估會有將近2000MW的風場完成併網。