雲林縣政府配合開台400活動，規畫北港滯洪池新春迎賓。（本報資料照片）

雲林縣北港鎮北港滯洪池去年正式啟用，今年縣府結合開台400年系列活動，規畫新春迎賓活動，縣文觀處3日表示目前滯洪池除了設置「戎克船」裝置藝術，重現顏思齊度海來台場景，也將規畫親水步道、賞鳥區，藉由滯洪池聯結北港鎮糖廠與水林鄉顏厝寮，打造跨鄉鎮線性旅遊景點。

「開台400年1621－大航海時代顏思齊」系列活動去年10月29日開跑，分別在北港糖廠1號倉庫、水林顏厝寮顏思齊故事館、北港滯洪池登場，反應熱烈，縣府因此決定延長時間，規畫新春迎賓活動，其中北港滯洪池為新景點，將加強各種周邊設施。

縣文化觀光處處長陳璧君表示，顏思齊於1621年在水林鄉登陸，為展現顏思齊身處的大航海時代情境，縣府訂製1艘顏思齊當時率眾度海來台的仿真「戎克船」，不少遊客利用星期假日前來一睹這艘極具特色的「戎克船」，拍照上傳與親友分享，已成網紅打卡熱點。

陳璧君說，這2年來因疫情影響，很多人身心都受到壓力，最近疫情趨緩，不少人選擇到戶外走走，北港滯洪池位於北港鎮與水林鄉之間，交通方便，民眾可來此親水、賞鳥，再走訪北港糖廠、北港圓環顏思齊紀念碑、水林顏厝寮，進行1趟開台歷史之旅。

陳璧君指出，新春期間出遊者眾，縣府將以北港滯洪池為據點，除可就近到北港鎮與水林鄉，還可沿著縣道164線連結口湖鄉遊客中心、成龍溼地、鐵花窗梧北社區，再走台61線西濱快速公路到四湖鄉三條崙海水浴場、台西鄉安西府與海園生態區、麥寮鄉拱範宮與六輕阿媽公園，感受雲林沿海風光。