莊敬派出所警員秀英文實力，協助外籍生順利聯繫友人。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

來自史瓦濟蘭的丁姓外籍學生，元旦在台南市喝醉酒，手機沒電無法連繫友人又不認識路，在路邊徬徨求助民眾，幸遇台南市莊敬所警員廖晏霆與徐立昇，兩人秀出英文實力，透過臉書聯繫上丁男的外籍友人，協助丁男成功返校。

丁姓外籍生家住非洲，透過交換學生，遠渡重洋到台南市崑山科技大學念書，元旦時到街頭狂歡，喝茫才發現手機沒電，朋友的連絡資料都存在手機內，他隻身一人到台灣念書，人生地不熟又言語不通，擔心無法返校，焦急的在東安路小北百貨前頻頻詢問民眾。

廖晏霆與徐立昇兩名年輕員警皆曾取得英文初檢考試過關，徐員平時甚至愛看原文書，英文有一定實力，兩人1日晚間巡邏時，看見丁男在路邊求助，用英文與丁男溝通，得知他想找到在台南一起唸書的同學，遂將他帶回警所協助。

警方原將丁男的手機充電，卻遲遲無法正常開啟手機，兩警另找辦法，透過廖男的臉書，搜尋丁男的友人，再以英文私訊聯繫對方，順利找到丁男的朋友，並通知對方到派出所與丁男會面。

丁男與同學重逢，明顯鬆了口氣，感謝台灣警員的服務精神，誇讚素質世界一流，同事稱讚兩警是少數能用英文與外籍人士對談的人，廖、徐警員表示開心完成一場良好的國民外交。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障