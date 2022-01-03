威士忌成為投資標的早就不是新聞，連已經是業界指標貨幣單位的「麥卡倫」仍舊穩定調漲價格，但明眼人一定知道，要用原價買到「非普飲」款麥卡倫的機率微乎其微，加上大陸市場藏家收購的力度加大，讓這幾年愈來愈多「尋常人家」一窩峰加入搶酒行列，無疑推升了這波液體黃金化運動。

盤點去年讓人印象最深刻的前三名搶酒運動，第一名麥卡倫的可可協奏曲可以說是當之無愧，原價4380元，而目前市場單支牌價約在18000元上下遊走，要理解可可協奏曲為何會成為市場上熱錢追逐的焦點，可以從兩個面相分析，一是麥卡倫在老酒拍賣市場的身價可說是屬一屬二，蘇富比、佳士得、羅芙奧號稱三大重點拍賣會，不約而同的都找的到麥卡倫珍稀老酒（Fine & Rare系列）與璀璨系列（Lalique）的身影；而2015年麥卡倫推出Edition No.1系列的首發時，瞬間掀起一陣討論和收購風潮，時至今日，Edition系列以近乎一年一次的節奏發表作品，目前整套Edition No.1-6，市場價格已經炒至十萬以上，對比當時的官方售價，漲幅已近5倍之譜，而No.1自身漲幅更高達數十倍，種種既定印象促使人們看到麥卡倫就聯想到現金，而背後的漲價文化也得歸咎於品牌對通路商的綁酒文化，意即通路商想進一瓶熱門的麥卡倫，背後就得綁上其它較冷門的酒款做搭配，而一來一往之間的價差，就悉數灌入麥卡倫的產品之中。但這也不代表麥卡倫就是永遠市場的常勝軍，2018年只為供給夜店通路的御黑AREA，以套裝形式發表的Concept系列，在市場上都是相對大起又大落的作品。

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