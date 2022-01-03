年底房市拉尾盤，2021年12月買賣移轉棟數在年底購屋旺季及交屋潮挹注下，六都合計2.78萬棟，月增7.1％，年增6％，創下近六年單月新高；六都全年移轉棟數達26.7萬棟、年增7％，預估2021年全台交易量約35萬棟，創下八年新高。

根據六都地政局3日公布建物2021年12月買賣移轉棟數，桃園、台中、高雄均站上單月5000棟大關，與11月相較，除新北市衰退2.5%外，其餘縣市均較上月成長；與去年同期相較，則僅台北市衰退11.8%外，其餘直轄市成長。

第四季買氣空前熱絡，六都第四季合計7.75萬棟，創下了縣市合併升格以來同期新高，包括桃園、高雄都寫下單季新高紀錄。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，2021年房市大台北以外區域崛起，成交結構也呈現區域平衡，科技廠設廠成為市場資金追逐的題材，年終紅包驚喜有機會帶動許久不見的年終購屋行為，不過政策緊盯房市的炒作行為，下半年可能就會有升息聲浪，2022年房市不易出現過去半年飆風再起的盛況。

2021年全年交易量推估約近35萬棟，為自2016年低點以來連續第五年擴量成長，除了中古屋交易熱絡外，近年房市復甦建商加碼投資興建推案銷售佳、且進入交屋高峰期，推升買賣移轉棟數成長，今年交屋規模放大，在買賣移轉結構占比結構中，勢必更為提升。

值得注意的，台灣「愈南愈熱」態勢明顯，台北市年減0.9％，為六都中唯一負成長；新北、桃園、台中三都均為2013年八年以來新高，亦較2020年增加2～8％；台南、高雄雙雙創下縣市合併升格十年來新高，年增率16％、18％亦居六都前二名。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，2021年在延續2020年的熱度，不過5月中旬起因疫情管制，交易量年增率從上半年的24.6％，下滑至7.1％，不過第四季買氣回穩下，全年仍保有約7％的年增率，2022年在疫情變種病毒Omicron、政策打炒房、可能啟動升息下，房市發展仍充滿變數。