三連霸！由易遊網主辦的「2021台灣最美飯店」票選活動，在超過15萬名網友熱情響應下，結果揭曉，由承億文旅集團2021年最新力作「承億文旅-潭日月」，以飽覽日月潭及環潭山脈美景的「方山水獨賣套房」房型，奪下全台「最美渡假飯店」、「最美房間」雙冠王，這也是承億文旅集團第三度蟬聯「最美飯店」！

過去二屆皆稱霸「最美飯店」的承億文旅，集團旗下目前共有七間飯店，包含蟬聯兩屆「最美飯店」冠軍的「桃城茶樣子」，還有「花蓮山知道」、「淡水吹風」、「台中鳥日子」、「嘉義商旅」與墾丁「雅客小半島」，皆曾榮獲2020精品都會及精品度假型最美飯店，都是票選最受旅客歡迎的文創設計旅店。

承億文旅每次推出新作，皆以獨特文化底蘊觀點，重新詮釋每座城市的人文之美，並期待透過空間設計及創意細節作為轉譯，將藝術落地深入生活，為旅人開啟一趟與眾不同的深度旅遊體驗。

獲選最美飯店的「承億文旅潭日月」，為該集團2021年新作，其前身為日月潭當地名勝─文武廟附屬飯店「景聖樓」，承億文旅團隊歷經一年時間從內到外重新打造，以「文武兼俱的東方美學文化」為主題，將日月潭意象呈現給旅者，自2021年開幕至今，承億文旅潭日月以其無死角的日月潭夢幻美景，以及東方書院美學結合文創設計的風格，屢獲住客高分好評。

承億文旅潭日月共有48間客房，每房並附有陽台，透過開窗即端景的設計，將視覺延伸至戶外景觀，以供旅人大口吸納山林水潭之靈氣。客房命名也以山水對照文武，以詩詞「仁者樂山，智者樂水」為題，融入東方書院的特色，表現文武兼修山光水色。

今年榮獲「最美房間」美譽的潭日月「方山水獨賣套房」，更是東方美學展現的極致，落地窗景讓旅客與日月潭共生息，溫文儒雅的和室空間，以及一方棋盤格子空間，為眼前日月氤嵐的絕景留白，承億文旅也期許，該旅店空間可猶如一座山中書院，亦成為全台旅客心中的最佳住宿首選。

以空間設計美學為強力基石的承億文旅，擅長以文化風土美學融入在地旅遊，總能給每位旅客帶來意想不到的住宿體驗。承億文旅董事長戴俊郎表示，旅客找尋旅館，不再只是住宿服務，而是一個全新體驗的平台，除為了體驗特色主題飯店而旅遊外，也願意更積極在旅遊中嚐試新生活風格；換言之，「有能力不斷創新打造跨界體驗的旅店，將成為旅行目的地。」

而承億文旅近年更開放各館空間，廣邀各界藝術家進駐，期望透過藝術、文創與生活的結合，能成為旅人來到城市的最佳起點。如甫落幕的「2021台灣設計展」，承億文旅「桃城茶樣子」配合開展的「2021構竹林鐵新銳展」，一口氣推出主題客房、創作料理、特調酒品、選品展四大特色活動與服務，同時攜手台灣竹會及各界職人打造「滿足，滿竹」主題客房，讓造訪嘉義的旅人，隨處能感受竹元素和設計力交融其中的沈浸體驗。

挾著這股氣勢，承億文旅2022年將推出五星級酒店品牌，首間「承億酒店」即將插旗高雄，新館落腳於有「亞洲新灣區」核心之稱的「高雄總圖」文創會館。日前館內設計已先行曝光，全館以「城市閱讀的文化客廳」為題，打造地上27樓、地下6樓的住宿空間，其建築亮點，除了有二條空中走廊作為連通橋，可串聯高雄市總圖與會館，另一亮點，就是全球首創50公尺懸挑透明無邊際游泳池。

「承億酒店」目前尚在籌備階段，卻已在飯店業界造成轟動及熱烈討論，承億酒店高雄館已榮獲2020年城市工程品質金質獎及2020國家建築金質獎，館內包含234間多樣化客房、5間主題餐廳、高空健身房及SPA、酒藏圖書館、更有不同風格的戶外式景觀酒吧3間，數量將位居高雄五星級酒店之冠，預計2022年暑假試營運。