東鋼（2006）挾投信連日買超加持，股價高檔震盪，中信投顧指出，除台灣建築用鋼需求能見度高，提供營運動能外，預計廢鋼價格下調，有利東鋼產品獲利表現，初評「買進」，推測合理股價85元。

大陸自2020年起，對房企財務結構進行管理，尤其2021年9月起，數個房企出現債務危機，市場對新案開工變得謹慎，建築用鋼需求下降，傳導至國際市場，鋼品利差因而減少；所幸，台灣營建業用鋼需求依然強勁，法人預計東鋼獲利將維持高位。

2020年以來，因為低利環境與建廠題材，台灣建築新開工面積持續維持高位，帶動東鋼產品條鋼需求。東鋼經營管理階層日前也在法說會中表示，鋼筋訂單能見度已經到2022年10月，另外，鋼結構訂單2022年基本已滿載，從領先指標與東鋼公司提出展望觀察，預計東鋼的條鋼業務將維持暢旺。

東鋼電爐法煉鋼主原料廢鋼價格與鐵礦石高度相關，2021年5月價格隨鐵礦石價格高漲至每噸454美元，隨大陸執行粗鋼減產計畫、國際主要礦商新增產能開出，預計鐵礦石價格將往邊際成本每噸82美元靠攏，廢鋼價格預期也將隨之下調；在台灣條鋼需求維持強勁的背景下，原料價格下跌將有利東鋼獲利表現。