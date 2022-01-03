聯電（2303）股價歷經一輪多頭強攻，瑞銀證券最新發現，儘管需求面依然樂觀，然成熟製程遭遇到的同業競爭愈來愈激烈，產業資本支出很可能超過實際需求，加上市場對聯電期望偏高，各種變數壟罩，將聯電投資評等降至「中立」，推測合理股價由72元降為62元。

聯電自從鎖定成熟製程發展策略，搭上產能供不應求大環境，帶動定價與獲利能力在2020～2021年大躍進，股價自2020年的谷底約0.7倍股價淨值比，迄今已「暴漲」至2.6倍股價淨值比位階，重新評價行情亮眼。

瑞銀證券亞太區半導體分析師林莉鈞研究發現，12吋晶圓28與40奈米製程產能，在2023、2024年將成長18.8％與8.5％，超越同時期需求年增率，何況這還沒把中芯國際積極擴產計畫納入考量，這可能會讓供過於求風險更大。針對8吋晶圓，設備成本節節高漲雖會限制產能供應成長，但大尺寸面板驅動IC（DDI）、電源管理IC、微控制器持續往12吋晶圓升級，也將使8吋晶圓供應緊俏狀態產生鬆動。

根據外資估算，聯電2021年每股純益4.62元，2022年進一步增長至5.89元高峰後，2023年將大減超過二成，降回4.69元水準。